Start vor zehn Jahren VAG: Nürnbergs Automatik U-Bahn rechnet sich

Nürnberg - Die vor zehn Jahren gestartete Automatik-U-Bahn in Nürnberg hat sich nach Angaben der Betreiber auch in wirtschaftlicher Hinsicht als Erfolgsmodell erwiesen. Die Kosten von 110 Millionen Euro für die von Siemens entwickelte Automatisierungstechnik auf den Linien U3 und U2 werde sich spätestens in zwei Jahren amortisiert haben, sagte der frühere Projektleiter der Verkehrs Aktiengesellschaft (VAG) Andreas May.