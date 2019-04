Start von Staffel 2 "Get the F*ck out of my House": Die spannendsten Fakten zur Show

Das Haus

Das WG-Haus, in dem die Kandidaten von "Get the F*ck out of my House" rund vier Wochen ausharren müssen, befindet sich im nordrhein-westfälischen Mettmann. In der vergangenen Staffel konnten sich die Teilnehmer noch auf 113 Quadratmeter verteilen. In diesem Jahr müssen sie auf 63 Quadratmetern, jedem Kandidat verbleiben damit 0,63 Quadratmeter, zurechtkommen. Das bedeutet: weniger Wohnraum, weniger Schlafmöglichkeiten und nur noch eine Toilette. Nur ein Kandidat genießt ein weiteres Privileg in Sachen Entfaltung: Der regelmäßig im Haus gewählte "Hausboss" wohnt in der Zentrale, einem sieben Quadratmeter großen Raum. Er bestimmt zudem über die Essensvorräte, stellt die Hausregeln auf und wählt Kandidaten für die Spiele aus.