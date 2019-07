Die E-Roller hätten den Vorteil, dass sie nicht so viel Platz in der Stadt wegnehmen. "Der durchschnittliche Autofahrer steht 45 Stunden im Jahr im Stau", so Seither. Das könne zwar bei Emmy-Rollern auch passieren, allerdings, so der Gründer weiter, "sind Autofahrer auch 100 Stunden im Jahr auf Parkplatzsuche."