Bei Oply kann man sich entscheiden, ob man sich ein Auto spontan für eine kurze Spritztour ausleiht oder ob man sich das Auto Wochen im Voraus für einen mehrtägigen Urlaub buchen möchte - beides ist möglich. Das Konzept vereine damit das Beste aus Carsharing und Autovermietung, findet Wagner. "Wir haben uns von jeder Torte die Kirschen heruntergepickt", sagt sie.



Mit einem Grundpreis von sechs Euro die Stunde startet Oply mit ziemlichen Kampfpreisen in den Markt. Das Zwei-Stunden-Paket bei der Daimler-Tochter Car2Go kostet zum Beispiel 17,90 Euro. Im Vergleich zu den anderen Anbietern - Drive Now, Flinkster, Bee Zero und wie sie alle heißen - ist Oply damit tatsächlich verhältnismäßig günstig.

Dass Oply in seinem Fuhrpark zu 90 Prozent auf die Modelle Focus und Fiesta setzt, hat übrigens nichts damit zu tun, dass Ford seine Finger mit im Spiel hätte. Das Startkapital - immerhin ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag - stammt von verschiedenen Investoren, darunter auch der chinesische Automobilkonzern Saic Motor.

In fünf Jahren soll die Hälfte der Flotte elektrisch fahren

Saic baut auch Elektroautos - was jedoch nicht bedeutet, dass in München bald viele davon fahren werden. Das grundsätzliche Ziel von Oply sei es aber schon, sagt Wagner, in spätestens fünf Jahren die Flotte mindestens zur Hälfte mit Elektrofahrzeugen auszurüsten. Da stehe momentan aber eher ein kleiner Flitzer im Fokus, so die Oply-Chefin, nämlich der Renault Zoe.



Am 27. März kann man die Oply-Autos zum ersten Mal buchen. Man wird aber auch jetzt schon einige im Stadtgebiet entdecken können. Leider gebe es immer noch viele Menschen, die nicht wüssten, was Carsharing überhaupt ist, sagt Wagner. Deswegen müsse man kräftig Werbung machen. Die Autos in einer Tiefgarage zu verstecken, sei deshalb keine Option, so Wagner.