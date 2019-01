Wintereinbruch: SpVgg Unterhaching muss improvisieren

Zunächst allerdings steht die Vorbereitung auf die Rückrunde an - die gestaltet sich witterungsbedingt schwierig. Da der Kunstrasen am heimischen Sportpark nicht geräumt werden kann, muss das Team von Schromm ausweichen. "In dieser Woche müssen wir noch ein bisschen basteln", kündigte der Übungsleiter an. Die Trainingseinheit am Montag wurde in die Soccerhalle nach Heimstetten verlegt, für weitere Einheiten halten die Sportschule Oberhaching und das heimische Fitnessstudio her. Am Donnerstag geht‘s dann ins Trainingslager nach Cádiz (Spanien).