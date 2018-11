Start in den Movember Massimo Sinató: "Meine Frau Rebecca liebt meinen Bart"

Spielen Sie ab und an mit dem Gedanken, ihn abzurasieren?

Sinató: In der Vergangenheit musste ich schon mal ab und an meinen Bart für TV-Tanzshows stutzen oder kürzen. Ihn ganz abrasieren musste ich bisher allerdings noch nicht. Wenn das aber für eine entsprechende Schauspiel- oder Tanzrolle gewünscht ist, würde ich ihn natürlich auch komplett abrasieren. Ein Bart wächst schließlich auch wieder nach.

Wie steht Ihre Frau Rebecca zu Ihrem Bart?

Sinató: Meine Frau liebt meinen Bart und hat die Entwicklung seit 2014 voll und ganz unterstützt.

Wie viel Zeit investieren Sie in Ihr Aussehen, sind Sie ein eitler Mensch?

Sinató: Ich investiere schon viel Zeit in mein Aussehen. Für meine Haar- und Bartpflege benötige ich mindestens eine halbe Stunde am Tag. In Minuten und Stunden kann ich nicht festhalten, wie viel ich in mein Aussehen investiere, aber ich finde, ein Mann sollte immer ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. Wer im Showbusiness arbeitet und regelmäßig auf einer Bühne steht, bringt einfach eine gewisse Eitelkeit mit. Als sehr eitlen Menschen würde ich mich allerdings nicht beschreiben.

Die Movember Foundation ist die weltweit führende Initiative zur nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit von Männern. Sind Sie jemand, der regelmäßig zum Arzt geht und sich durchchecken lässt?

Sinató: Definitiv. Die Movember Foundation ist die einzige Stiftung, die sich das ganze Jahr über weltweit für die Männergesundheit einsetzt. Das ist eine großartige Sache und inspiriert mich sehr. Ich gehe regelmäßig zum Arzt und lasse mich mindestens einmal im Jahr komplett durchchecken.

Was tun Sie alles für Ihre Gesundheit?

Sinató: Ich achte sehr auf meine Ernährung und treibe neben dem Tanzen regelmäßig vier- bis fünfmal pro Woche Sport, also Kardiotraining, Fitness oder Krafttraining.

Wie diszipliniert sind Sie in Sachen Ernährung, welchen Kaloriensünden können Sie nicht widerstehen?

Sinató: Ich würde mich schon als sehr diszipliniert beschreiben und versuche nach 19 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Allerdings fällt es mir wahnsinnig schwer, italienischer Pasta zu widerstehen.

Viele Männer beneiden Sie um ihren durchtrainierten Körper. Gibt es bestimmte Übungen oder Tricks, die Sie besonders empfehlen können?

Sinató: Viele Männer legen nur Wert auf einen dekorativen Oberkörper und vernachlässigen die wichtigste Übung, und zwar die Beinübung, wie zum Beispiel Squads, welche die größte Muskelgruppe trainiert.

Und gibt es etwas an Ihrem Körper, mit dem sie gar nicht zufrieden sind?

Sinató: Ich würde mich als wunschlos glücklich beschreiben. Dahinter steckt aber auch sehr viel Arbeit und eine gesunde und positive Lebensweise.

Was war das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben

Sinató: Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe war das "Ja, ich will" von meiner Frau Rebecca, als ich ihr den Heiratsantrag gemacht habe.