Und so soll das Ganze funktionieren: fünf Restaurants für jeden Geldbeutel, Automuseum für alle, Lifestyle-Shopping, kleines Kino, 13 Tagungs- und Event-Flächen, Hotel, exklusive Oldtimer-Pflege und -Aufbewahrung. Wer einen Oldtimer hat, kann sich für eine der 112 Glasboxen bewerben. "Je nach Paket wird die Miete dieser Boxen zwischen 295 und 500 Euro pro Monat kosten", sagt Dörrié.

"Es herrscht 911er-Stopp. In München ist das ein Allerwelts-Auto"

Die Idee: Das Fahrzeug wird gehegt, gepflegt, gestreichelt und im Glaskasten ausgestellt, damit alle interessierten Besucher das Auto bewundern können. Wer eine Ausfahrt mit seinem Schätzchen machen möchte, kann den Auto-Lift in den Glaskästen anschmeißen und das seltene Blech nach der Tour wieder ausstellen.

"Aber", sagt Dörrié in Richtung der Interessenten für die Glasboxen, "es herrscht 911er-Stopp." Der Porsche 911 sei ja in München so etwas wie ein Allerwelts-Auto. Zwecks der Vielfalt haben daher seltenere Oldtimer bessere Chancen, in der Glaskasten-Galerie aufgenommen zu werden. "Es müssen nicht die Superteuren sein, auch ein gut gepflegter VW Käfer könnte aufgenommen werden."

Schräges Detail am Rande: Wer sein Fahrzeug während der Nachtruhe anfassen möchte, kann das ab November in der Motorworld so arrangieren. Es gibt einige wenige Hotelzimmer am Westende des Backsteingebäudes, wo das Auto neben das Bett gefahren werden kann, "um es auch nachts in Reichweite zu haben", sagt Dörrié.

Idee Motorworld: In Böblingen 60.000 Besucher per anno

Der Freimanner PS-Tempel soll nicht nur für diejenigen zum Mekka werden, die von sich behaupten, "Benzin im Blut" zu haben. Alternative Mobilität soll hier einen Raum bekommen.

Ein Hersteller von fliegenden Autos (Mischung aus Helikopter und Fahrzeug) werde laut Dörrié eine Ausstellungsfläche anmieten. Auch Anbieter von Elektromobilität sollen hier ansässig werden.

"Alle Formen von Mobilität sind für uns interessant", so Dörrié. Die Motorworld könnte den Münchner Norden beleben, der an der Lilienthalallee ein wenig brach liegt. Blickt man zur Motorworld Böblingen, verstärkt sich der Eindruck: Die Stadt hat etwa 50.000 Einwohner. Die Motorworld zählt hier 60.000 Besucher pro Jahr.

