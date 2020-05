Start im Juni RTLzwei zeigt dritte "Love Island"-Staffel im Nachmittagsprogramm

Wird es eine vierte Staffel geben?

Die britischen Fans der Dating-Reality-Show "Love Island" müssen aufgrund der Corona-Krise vorerst auf die kommende Staffel verzichten. Erst 2021 soll das Format aus Sicherheitsgründen wieder ausgestrahlt werden. Hierzulande wird an der Produktion einer vierten Staffel bis dato festgehalten. "Es ist schade, dass die Zuschauer in Großbritannien in diesem Sommer auf 'Love Island' verzichten müssen. Wir arbeiten gemeinsam mit ITV Studios weiter an den Vorbereitungen für die neuen Folgen im Spätsommer", erklärte Martin Blickhan, Leiter der Programmkommunikation bei RTLzwei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news Anfang Mai.