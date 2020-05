Was bedeuten die Bauarbeiten für den diesjährigen Seilbahnbetrieb?

Sowohl Nebelhorn- als auch Söllereckbahn bleiben wegen der Bauarbeiten in diesem Sommer geschlossen. Am Söllereck sind aber voraussichtlich ab 25. Mai der Allgäu-Coaster, der Kletterwald und die Spielplätze an der Tal- und Bergstation geöffnet. Am Fellhorn und der Kanzelwand werde voraussichtlich am 30. Mai der Fahrbetrieb beginnen, teilen die Bergbahnbetreiber gestern mit.