Start der zweiten Staffel Christina Athenstädt über "Die Heiland"-Dreh nach Lisa Martineks Tod

Die Anwaltsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" startet am heutigen Dienstag (28.4.) um 20:15 Uhr im Ersten in die neue Staffel (sechs Folgen). Nach dem überraschenden Tod Ende Juni 2019 der Hauptdarstellerin aus Staffel eins, Lisa Martinek (1972-2019), fand die Produktion in Schauspielerin Christina Athenstädt (geb. 1979) die neue Darstellerin der blinden Anwältin Romy Heiland. Im Abspann der ersten Folge der neuen Staffel werde "eine Tafel mit dem Schriftzug 'In Erinnerung an Lisa Martinek'" zu sehen sein, teilte der Sender auf Nachfrage von spot on news mit.