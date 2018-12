Sie bauen in Gauting. Warum haben Sie sich für den Großraum München entschieden?

Das ist wie ein kleines Paradies für uns. Ich bin schnell in München, aber auch am Starnberger See. Auch die Zentrale des Deutschen Skiverbandes in Planegg wäre übrigens gleich in der Nähe. Früher war ich ein bisschen gebrandmarkt von Großstädten – meine Zeit in Berlin hatte mich total überrollt –, ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass der Spruch vom Millionendorf in München irgendwie zutrifft. Und die Nähe zu den Bergen hat mir in Berlin total gefehlt.