Start der siebten Staffel "Promi Big Brother": Rückkehr einer Legende und erste Lästerei

Zum siebten Mal ziehen mehr oder minder prominente Gesichter in Deutschlands berühmtesten TV-Container und kämpfen um die Siegprämie von 100.000 Euro - so lautete zumindest der Plan. Zum Auftakt der neuen Staffel "Promi Big Brother" auf Sat.1 wurde am Freitagabend schnell klar: Dieses Jahr ist alles anders. Die überwachten Bewohner müssen sich mit Dosen-Ravioli auf einem Campingplatz die Zeit vertreiben. Doch für einen Schwung an Kandidaten hält der "große Bruder" eine Überraschung parat - von der ein zurückgekehrter Kult-Kandidat direkt profitieren konnte.