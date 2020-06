Rutschen und Sprunganlagen an den Becken sind offen – allerdings wird auch hier auf die Abstände geachtet. Geöffnet sind auch Spielplätze und Kinderplanschbereiche. Hier sind die Eltern aufsichtspflichtig. Die FKK-Bereiche sind ebenfalls geöffnet.

Schwimmen in München: Öffnungszeiten der Bäder

Eigentlich hätte die Sommerbad-Saison am 8. Juni beginnen sollen, doch wegen des aktuell schlechten Wetters wird der Start nun um einige Tage verschoben. Bis es soweit ist, testen die Stadtwerke ihr Reservierungssystem weiter, "um sicherzustellen, dass die Badegäste von Anfang an auf ein stabiles Buchungssystem zugreifen können", wie die SWM am Freitag mitteilen.

Los geht es nun am 11. Juni – passenderweise einem Feiertag (Fronleichnam): Den Anfang machen das Schyrenbad, das Dantebad, das Bad Georgenschwaige und das Prinzregentenbad. Zwei Tage später, am Samstag, folgen dann das Michaelibad, das Westbad und das Ungererbad.

Bäderchefin Christine Kugler: "Bei sonnigem Sommerwetter hätten wir uns gefreut, die Badegäste ab Montag bei uns zu begrüßen. Nun nutzen wir diese kalte, regnerische und gewittrige Schlechtwetterphase für den letzten Feinschliff in den Bädern sowie für finale Tests bei der Online-Reservierung. Wenn die Schafskälte vorbeigezogen ist, hoffen wir auf eine tolle Badesaison mit sommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein."

Montag bis Donnerstag: ab 10 Uhr

Freitag bis Sonntag, an Feiertagen: ab 9 Uhr

Frühschwimmer: ab 7 Uhr

Schyrenbad: Montag bis Freitag

Dantebad: Montag, Mittwoch, Freitag

Prinzregentenbad: Dienstag und Donnerstag

Die Münchner Freibäder sind bei schönem Wetter bis 20 Uhr geöffnet. Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen schließen sie bereits um 19 Uhr. Die abendliche Schließzeit wird am Montag und am Donnerstag jeweils für die kommenden Tage festgelegt und im Internet sowie per Aushang an den Bädern veröffentlicht. Der Stadionbereich im Dantebad ist täglich bis 23 Uhr geöffnet.

Liegt die Tageshöchsttemperatur unter 17 Grad, dann sind die Sommerbäder Westbad, Michaelibad und der Sommerbadbereich im Dantebad geschlossen. Das Ungererbad, das Bad Georgenschwaige, das Prinzregentenbad und das Schyrenbad sind an Schlechtwettertagen bis 19 Uhr geöffnet.

