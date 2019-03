Mit Benjamin Piwko (38) tritt ab dem 15. März (20:15 Uhr, RTL) zum ersten Mal ein gehörloser Kandidat bei "Let's Dance" an. Der professionelle Kampfkunst-Sportler und Schauspieler verlor durch eine Virusinfektion mit acht Monaten sein Gehör. "Ich möchte absolut keine Sonderbehandlung", stellt der 38-Jährige kurz vor dem Start der Tanzshow im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news klar und erklärt, wie er auch ohne Gehör auf dem Tanzparkett überzeugen will.