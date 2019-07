Start der letzten Staffel Herzogin Meghan: So bleibt ihre Rolle in "Suits" erhalten

Das dürfte die Fans freuen: Herzogin Meghans (37) Serienfigur Rachel Zane ist auch in der finalen Staffel der New Yorker Anwaltsserie "Suits" Teil der Show - denn sie wird immerhin am Telefon angedeutet. TV-Ehemann und Co-Star Patrick J. Adams (37, "New York Fashion Murder") erklärte in der TV-Show "Entertainment Tonight", wie die Rolle - auch ohne einen neuen Auftritt Meghans - am Leben gehalten werde.