Söderholm: Lange Zeit nur Insidern ein Begriff

Seit vier Jahren nun lebt und arbeitet Söderholm, der in Kauniainen, einem kleinen Ort an der finnischen Südküste geboren wurde, in Deutschland. Seine Berufung zum Bundestrainer als Nachfolger von Olympia-Silbertrainer Marco Sturm, der als Co-Trainer in die NHL zu den Los Angeles Kings wechselte, kam überraschend.

Als Trainer hatte sich Söderholm nur bei Insidern einen Namen gemacht. Nach seinem Karriereende 2016 engagierte ihn der EHC Red Bull München als Co-Trainer von Don Jackson, er sollte sich vor allem um die Entwicklung der jungen Spieler kümmern und zum potenziellen Nachfolger Jacksons aufgebaut werden.

Ein Jahr später wurde Söderholm Cheftrainer beim Kooperationspartner des EHC in der DEL2, dem SC Riessersee. Gleich in seinem ersten Jahr wurde er Meister und zum Trainer des Jahres in der DEL2 gewählt.

Auch nach dem finanziellen Absturz in die Oberliga blieb Söderholm Trainer in Garmisch-Partenkirchen, ehe ihn der Ruf des Deutschen Eishockey Bundes erreichte, für den er vorher schon als Co-Trainer der U 20-Nationalmannschaft gearbeitet hatte.

Söderholm: Die Anekdote Franz Beckenbauer

Zu Deutschland hatte Söderholm, der schon vor seinem Wechsel nach München fließend Deutsch sprach, immer eine besondere Beziehung. Sein Vater arbeitete für BMW, war Attaché in Finnland. Und sorgte in dieser Funktion für einen der großen Höhepunkte im Leben des jungen Toni.

Als er einmal Fußballkaiser Franz Beckenbauer auf einer Scoutingtour durch Finnland kutschierte, fuhr er ihn vor das Haus der Söderholms. "Ich war ein Bub und plötzlich steht Beckenbauer vor dir und legt den Arm um dich. Das war eine fast irreale Erfahrung", erinnerte sich Söderholm in der AZ.

"Ich habe das Foto gerahmt in meinem Haus. Es ist einer der großen Schätze dort." Klingt ja fast logisch, dass Söderholm später in München und nun als deutscher Nationaltrainer anheuerte.

Gruppe A in Kosice: Kanada, USA, Finnland, Deutschland, Slowakei, Dänemark, Frankreich, Großbritannien

Gruppe B in Bratislava: Schweden, Russland, Tschechien, Schweiz, Norwegen, Lettland, Österreich, Italien

Die deutschen Spiele

Samstag, 11. Mai, 16.15 Uhr: Deutschland - Großbritannien

Sonntag, 12. Mai, 16.15 Uhr: Dänemark - Deutschland

Dienstag, 14. Mai, 20.15 Uhr: Deutschland - Frankreich

Mittwoch, 15. Mai, 20.15 Uhr: Deutschland - Slowakei

Samstag, 18. Mai, 16.15 Uhr: Kanada - Deutschland

Sonntag, 19. Mai, 16.15 Uhr: Deutschland - USA

Dienstag, 21. Mai, 12.15 Uhr: Finnland - Deutschland