Start der achten Staffel "Promi Big Brother": Erste Tränen, Flirts und ein Coming-out

Fünf wichtige Dinge durften die bisher eingezogenen Promis mitnehmen - eigentlich. Eine vom Bewohner gezogene Glückskugel offenbarte eine Zahl, die auch niedriger ausfallen konnte und weitere Gegenstände somit wieder in den Koffer zurückwanderten. Als erste Märchenfee zog Jasmin Tawil (38), die Ex-Frau von Adel Tawil (41) ein. Letztere Bezeichnung störe die Blondine aber schon lange. "Ich bin viel mehr als die Ex von dem Sänger. Ich will nicht mehr als Opfer dargestellt werden". Die ehemalige Schauspielerin schlug sich in den vergangenen Monaten unter anderem in Neuseeland, Abu Dhabi und Hawaii durch und will im Haus beweisen: "Ich bin eher eine Macherin." Zu ihr gesellt sich Sascha Heyna (45), selbst ernannter Bratpfannenverkäufer, Schlagersänger, WG untauglicher Putzfanatiker und Lästerschwester. Ihn traf es besonders hart und er durfte sich nur eine Shorts für das allgemeine Wohlbefinden mitnehmen.