Start der 15. Staffel "Bauer sucht Frau": Diese Pärchen fanden sich beim Scheunenfest

Neue Landwirte auf der Suche nach der Liebe: Am Montag startete die beliebte Dating-Show "Bauer sucht Frau" in ihre 15. Staffel. Die Bauern, die in diesem Jahr dabei sind, bekamen nicht nur ihre Liebesbriefe zugestellt, sondern trafen beim großen Scheunenfest auch bereits auf die Bewerberinnen, die um das Herz der Landwirte buhlten. Und die Konkurrenz war groß. "Noch nie waren die Frauen so heiß, wie in diesem Jahr", schürte Moderatorin Inka Bause (50) die Vorfreude der Bauern vor dem ersten Treffen.