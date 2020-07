Start der 13. Staffel "Schwiegertochter gesucht": Diese Kultkandidaten bleiben im Gedächtnis

Die Suche nach Mister Right weitete das Mutter-Tochter-Gespann sogar über die Grenzen Europas aus. 2013 datete Beate Männer in Alaska, ein Jahr darauf ging die Reise nach Bali. Beate und Irene erhielten ihre eigene Dokusoap "Beate und Irene - Das hat die Welt noch nicht gesehen", in der sie in die fremde Kultur Asiens eintauchten.