Start der 12. Staffel Neue Folgen "Der Bergdoktor": So geht es ohne Siegfried Rauch weiter

Die 12. Staffel "Der Bergdoktor" startet am heutigen Donnerstagabend. Es ist die erste nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Siegfried Rauch (1932-2018) am 11. März 2018. Seit der 1. Staffel war er als Dr. Roman Melchinger bei den Zuschauern beliebt. Auch in der Serie ist er überraschend gestorben. Anders als im "Winterspezial" (3.1.) wird die Trauer gleich zu Beginn des ersten von sieben neuen Filmen thematisiert...