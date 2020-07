Start am 7. August "Promi Big Brother" schickt Bewohner in eine märchenhafte Welt

"Promi Big Brother" geht bald in eine neue Runde. Ein erster Trailer lässt erahnen, dass auf die Promi-Bewohner des TV-Containers eine Märchen-Welt wartet. "Der große Bruder hielt Ausschau nach bunten, leuchtenden und glamourösen Zeitgenossen und nahm Zornböschen, Funkelstilzchen, Schneevipchen und Konsorten in Märchenhaft", heißt es in der dazugehörigen Ankündigung des Senders, die auf berühmte Märchen anspielt. Im kurzen Clip, der demnächst Online und im TV zu sehen sein soll, sind dann die bekannten Figuren wie Dornröschen oder Schneewittchen zu sehen - allerdings in etwas abgeänderter Form. Welche Promis wohl dahinterstecken?