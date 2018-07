Start am 5. September "Fort Boyard": Diese Stars treten gegeneinander an

SAT.1 bringt "Fort Boyard" zurück auf den Bildschirm: Zwanzig Promis, unter anderem Sängerin Sarah Lombardi (25), Reality-Star Sarah Knappik (31), Moderator Jochen Schropp (39), Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen (30) sowie die Ex-Fußballer David Odonkor (34) und Mario Basler (49) versuchen in Fünfer-Teams die Festung zu erobern und in verschiedenen Herausforderungen so viel Zeit wie möglich für die finale "Schatzsuche" zu erspielen. Schaffen es die Prominenten am Ende in die von Tigern bewachte Schatzkammer zu gelangen, um das Gold für einen guten Zweck zu erspielen?