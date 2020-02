Die mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn berühmt gewordene Komikerin Ilka Bessin (48) ist Kandidatin der 13. Staffel "Let's Dance" (ab 21. Februar, 20:15 Uhr bei RTL). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät sie, warum sie in der Vergangenheit eine Teilnahme bei der RTL-Show ausgeschlagen hat, wovor sie sich in den kommenden Wochen am meisten fürchtet und was ihr "Let's Dance"-Tanzpartner mitbringen sollte.