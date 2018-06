Start am 18. Juli "Die Bachelorette": Das ist neu in der fünften Staffel

Die Suche nach der großen Liebe geht weiter! Alle Fans der Kuppelshows von RTL haben nach dem Ende von "Bachelor in Paradise" nur eine kurze Durststrecke zu überbrücken. Ab 18. Juli (immer mittwochs, ab 20:15 Uhr) startet die neue Staffel von "Die Bachelorette", wie der Sender am Dienstag verkündete. In sieben Doppelfolgen wird die begehrte Junggesellin die Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen und am Ende jeder Folge wie gewohnt Rosen verteilen. Doch die fünfte Ausgabe der Show hält eine Überraschung parat.