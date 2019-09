Start am 17. November "The Crown": Neuer Teaser macht Lust auf Staffel drei

Seit knapp zwei Jahren ist bekannt, dass Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45, "The Favourite") die gereifte Queen Elizabeth II. in der Netflix-Serie "The Crown" spielen wird. Am 17. November ist es dann endlich so weit. Worauf sich Fans der Serie freuen können, enthüllt nun ein neuer Teaser. Doch Moment: Das Gesicht von Colmans Vorgängerin Claire Foy (35) taucht darin ja ebenfalls auf?