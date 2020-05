Stars trauern um Little Richard Mick Jagger und weitere Stars verabschieden sich von einem "Helden"

Ohne Little Richard wohl keine Stones

Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger (76) sei "so traurig, vom Ableben von Little Richard" zu hören, der gerade in seiner Jugend "die größte Inspiration" für ihn gewesen sei, schreibt der Sänger bei Twitter. Noch heute habe Little Richards Musik "die gleiche rohe, elektrifizierende Energie", wie in den 1950er Jahren. Bandkollege Keith Richards (76) erklärte unterdessen, dass es niemals einen zweiten Little Richard geben werde: "Er war der wahre Geist des Rock 'n' Roll!" Und auch Ron Wood (72) werde ihn vermissen.