Stars sind außer sich "Let Me Be Frank": Kevin Spaceys bizarres Video wird zum Internet-Hit

Das ist allein an den Zugriffszahlen des besagten Clips zu erkennen. Schon über 6,3 Millionen Menschen haben das Video mit dem Titel "Let Me Be Frank" aufgerufen, Tendenz extrem steigend. Rund 43.000 negativen Bewertungen stehen dabei beachtliche 135.000 Daumen nach oben gegenüber. Ist es wirklich so, wie Spacey im Video so selbstbewusst in die Kamera sagt, haben wir ihn "vermisst"?