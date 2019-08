Stars, Plot und mehr US-Startschuss für "BH90210": Die wichtigsten Fragen zum Reboot

Wird Luke Perry Tribut gezollt?

Einer fehlt in "BH90210": Luke Perry (1966-2019). Der Darsteller des Dylan McKay starb völlig unerwartet im Alter von 52 Jahren am 4. März dieses Jahres an den Folgen eines Schlaganfalls. Perry war allerdings nicht eingeplant in der Neuauflage, da er durch sein Engagement bei der Serie "Riverdale" zu stark eingespannt gewesen wäre. Doch die Macher und Schauspieler des Reboots werden dem verstorbenen Schauspieler mit einer Hommage gedenken. Wie diese genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Sie soll jedoch "respektvoll, ergreifend und geschmackvoll" sein, heißt es.

Worum geht es in "BH90210"?

Fans der Kultserie "Beverly Hills, 90210", die auf ein Wiedersehen mit den Figuren Kelly, Brandon und Co. gehofft hatten, könnten enttäuscht sein. In "BH90210" spielen die Schauspieler sich selbst. Sie verkörpern "überspitzte Versionen ihrer selbst", nehmen sich selbst aufs Korn und führen die Serie damit auf eine Meta-Ebene. Es ist also eher eine Art Mockumentary in Serienform. Die Geschichten sollen von den echten Leben der Stars inspiriert sein. Tori Spelling soll ihren ehemaligen Co-Stars die Reboot-Idee unterbreiten. Auch alte Szenen aus dem Original sollen gezeigt werden.

Kommen auch neue Gesichter vor?

Nicht nur alte Bekannte bekommen die Zuschauer zu sehen, auch neue Gesichter tauchen in "BH90210" auf. So spielt etwa La La Anthony die Rolle der Shay, Ehefrau von Brian Austin Green, der bekanntlich seit 2010 mit Megan Fox (33, "Transformers") verheiratet ist. Vanessa Lachey (38) wiederum schlüpft in die Rolle von Camille, in der Serie die Ehefrau von Jason Priestley. Ivan Sergei (48, "Charmed - Zauberhafte Hexen") übernimmt die Rolle des Nate, in der Serie verheiratet mit Tori Spelling.

Als weitere Gaststars sollen laut "The Hollywood Reporter" unter anderem Karis Cameron, Evan Roderick, David Cubitt, Brad Bergeron, Destiny Millns, Jenna Rosenow und Alie Liebert dabei sein.

Wo gibt es die neue Show zu sehen?

In den USA starten die sechs Folgen "BH90210" am Mittwoch, den 7. August, beim Sender FOX. Ein deutscher Ausstrahlungstermin ist bisher nicht bekannt.