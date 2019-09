Stars nehmen Abschied US-Musiker Daniel Johnston mit 58 Jahren gestorben

Daniel Johnston wurde am 22. Januar 1961 in Sacramento (Kalifornien) geboren. Den größten Teil seiner Musik nahm er auf Kassetten alleine bei sich zu Hause auf und verschenkte sie an Menschen, die er traf. Größere Bekanntheit erlangte Johnston, als Kurt Cobain mit einem T-Shirt der Album-Grafik von "Hi, How Are You" (1983) gesehen wurde. Es zählt zu Johnstons bekanntesten Alben.