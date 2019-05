Stars feiern in New York Premiere von "Big Little Lies": Mehr Frauenpower geht kaum

Die preisgekrönte Serie "Big Little Lies" geht im Juni in die zweite Staffel (hierzulande auf Sky). Bei der Premiere in New York gaben sich alle Hauptdarstellerinnen die Ehre - mehr Frauenpower geht kaum. Denn mit den Stars der ersten Staffel - Reese Witherspoon (43), Nicole Kidman (51), Shailene Woodley (27), Laura Dern (52) und Zoë Kravitz (30) - strahlte Meryl Streep (69) um die Wette.