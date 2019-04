Stars baden jetzt in Magnesium Bittersalz: Geheimes Beauty-Elixier und Gesundheits-Booster

Bittersalz hat wenig mit herkömmlichem Kochsalz zu tun. Es ist ein Magnesiumsulfat und besteht aus Magnesium, Schwefel und Sauerstoff. Einzig die kristalline Pulverform erinnert an Salz. Es ist leicht in Wasser löslich, vollkommen geruchlos, aber extrem bitter im Geschmack. Ursprünglich im südenglischen Städtchen Epsom entdeckt, wird es auch als Epsom-Salz bezeichnet und ist in Apotheken und Reformhäusern erhältlich.