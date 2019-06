München - So manchem Anrainer von Flüssen und Seen in Bayern schwant Übles, wenn er nach dem zurückliegenden Starkregen und dem darauf folgenden Hochwasser der vergangenen Wochen an die Mückenplage vor zwei Jahren denkt. Doch ob es heuer wieder so schlimm kommt, ist völlig ungewiss, wie Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut betonte. "Man kann keine zuverlässigen Voraussagen machen."