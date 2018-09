Starkoch lässt nichts anbrennen Heldenhafter Einsatz: Jamie Oliver stellt Einbrecher

Es wird berichtet, dass der Mann zuvor bereits versucht habe in weitere Häuser in der Nachbarschaft im nördlichen London einzubrechen - darunter wohl auch in eines, das Model Kate Moss (44) gehören soll. "Jamie wurde geradezu wahnsinnig und sprintete hinter dem Mann die Straße hinunter, bevor er ihn einholte und ihn auf dem Boden festnageln konnte", erklärt ein anonymer Nachbar. Während des Vorfalls sollen sich auch Olivers Frau Jools (43) und die gemeinsamen Kinder River (2), Buddy (7), Petal (9), Daisy (15) und Poppy (16) im Haus befunden haben.