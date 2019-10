Starker Auftritt Fünf Schmink-Tipps bei sensibler Haut

Make-up in der Apotheke kaufen

Wer beim Make-up auf Nummer sicher gehen möchte, kann dieses auch in der Apotheke ergattern. Viele Pflegefirmen sind auf sensible Haut spezialisiert und achten somit besonders auf verträgliche Inhaltsstoffe in ihren Schmink-Produkten. Ein weiterer Tipp: Echtes Mineral-Make-up besteht aus reinen mineralischen Pigmenten und ist frei von Paraffinen, Silikonen, Alkohol sowie Duftstoffen. Ein reines Hautbild ist damit garantiert.