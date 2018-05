Starker Auftritt des Deutschen ESC-Finale 2018: Michael Schulte wird vierter, Israel siegt

Endlich durften die deutschen ESC-Fans mal wieder bis zum Ende der Punktevergabe mitfiebern und -zittern. Michael Schulte (28) hat mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" einen souveränen vierten Platz beim ESC in Portugal geholt und macht damit die Niederlagen der vergangenen Jahre vergessen. Den Sieg bei der 63. Ausgabe des Wettbewerbs holte sich Israel mit der Sängerin Netta (25). Einen Schock-Moment gab es zudem beim Auftritt der Britin SuRie (29).