Starke Selbstzweifel Janet Jackson: Für ihr "Joker"-Lächeln hat sie sich früher gehasst

Die Sängerin ziert, mit breitem Lächeln im Gesicht, das Oktober-Cover des Magazins. Genau für dieses Lächeln hatte sich die Schwester des verstorbenen Michael Jackson ("Thriller") früher geschämt, wie sie im dazugehörigen Interview erzählt. "Ich fand mich nicht attraktiv. Ich mochte nichts an mir", so die Musikerin. Sie glaubte sogar, dass ihr Lächeln an die Batman-Figur Joker erinnerte.