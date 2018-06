Ergolding - Gegen 12.30 Uhr brannte es in einer Halle im BMW-Werk in Landshut. Um 13.15 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer weitesgehend gelöscht und unter Kontrolle. Zuvor hatte die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, wegen des starken Rauches, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen war auch der Bahnverkehr, die Strecke zwischen Wörth an der Isar und Landshut war kurzzeitig gesperrt.