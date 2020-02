Parallelen zu Fall in München

Der Fall erinnert stark an einen Einbruch in München, der sich vor einer Woche in der Altstadt ereignet hat. In der Nacht auf Montag sind vier Täter mit einem Auto in das Juweliergeschäft gefahren, anschließend zerstörten sie die Vitrinen im Erdgeschoss mit Hämmern und sackten innerhalb von nur wenigen Minuten Luxus-Uhren und Schmuck im Wert von rund 1,5 Millionen Euro ein. Nach der Tat gelang ihnen die Flucht mit einem weiteren Wagen, von dem Quartett fehlt weiterhin jede Spur.