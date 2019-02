Semmelrogge-Tochter Joanna: "Gegen die Gene kommt man nicht an"

Mit von der Partie bei der Luigi-Rocca-Ausstellung: Semmelrogges Tochter Joanna, ebenfalls Schauspielerin. "Ich habe zwar zwischendurch mal eine Banklehre gemacht, aber gegen die Gene und die Leidenschaft für die Schauspielerei kommt man nicht an", sagt die 28-Jährige, die bereits mit 18 Jahren in der Daily Soap "Rote Rosen" gespielt hat und Ende des Jahres in der Komödie im Bayerischen Hof zu sehen ist.

Was ihr ihr Vater fürs Leben mit auf den Weg gegeben hat? "Dass man für seine Ziele kämpft und sich nicht durch andere beirren lässt. Ich rufe ihn auch an, wenn ich Liebeskummer habe, so eine Vater-Tochter-Beziehung ist schon ganz was Spezielles, da weiß ich, dass ich auch mal mit Problemen zu ihm kommen kann. Er bemitleidet mich nicht, sondern ist ja selbst ein Stehaufmännchen und ein ganz herzlicher Mensch, das finde ich ganz toll an ihm."