Starallüren? Fehlanzeige! "Du bist atemberaubend": Keanu Reeves reagiert auf Fan-Schild

Keanu Reeves (54, "John Wick") hat einmal mehr bewiesen, dass er der wohl sympathischste Schauspieler Hollywoods ist. Reeves arbeitet zurzeit in Louisiana, in dessen Städtchen Slidell sich eine Familie mit einem Schild im Vorgarten als große Fans zu erkennen gab. Als Reeves auf dem Weg zum Set an dem Schild vorbeifuhr, auf dem "Du bist atemberaubend" stand, sprang er kurzerhand aus dem Wagen, kniete sich vor das Schild auf den Rasen und signierte es mit einer süßen Botschaft. Der Drehbuchautor Ed Solomon (58, "Men In Black") hielt die Aktion auf Twitter fest.