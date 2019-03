Star zeigt sich reumütig Barbra Streisand entschuldigt sich für ihre Jackson-Kommentare

Sie empfindet "tiefe Reue"

Am Ende des Statements entschuldigt sich Streisand dann noch einmal ausdrücklich und wendet sich auch direkt an James Safechuck und Wade Robson. Sie hofft, dass den Männern bewusst ist, wie sehr sie sie für den Mut bewundert, sich mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gewagt zu haben. Beide geben in der Doku an, von Jackson missbraucht worden zu sein.