Star verplapperte sich Maisie Williams "verrät", wie es mit ihrer "GoT"-Figur zu Ende geht

Wenig dürfte Serien-Junkies derzeit so unter den Nägeln brennen, wie die finale Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones". Erst am Dienstag hat der Sender HBO einen neuen Teaser veröffentlicht, der Fans in Verzweiflung gestürzt hat - gewinnen am Ende doch die Untoten? Fast sechs Millionen Mal wurde der Film auf Youtube inzwischen angeklickt.