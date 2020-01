Star Trek vs. Space Force George Takei macht sich über Donald Trumps Space-Force-Logo lustig

George Takei (82, "The Terror") ist ein echter Kenner des Sternenflottenkommandos. Schließlich verkörperte er in den 1960er Jahren in der "Star Trek"-Serie und später in den nachfolgenden Kinofilmen Lieutenant Hikaru Sulu, den Steuermann der Enterprise. Da ist es ihm und auch einigen Fans nicht entgangen, dass Donald Trumps (73) Logo für seine neue Weltraumarmee Space Force große Ähnlichkeit mit dem "Star Trek"-Logo des Sternenflottenkommandos hat. Der US-Präsident erntet auf Twitter nun großen Spott von Takei: Gleich in mehreren Tweets macht sich der Schauspieler lustig über die Logo-Ähnlichkeit.