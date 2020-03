Star klagt gegen Ex-Frau Amber Heard Winona Ryder würde vor Gericht für Johnny Depp aussagen

Ryder und Depp waren seit 1990 drei Jahre lang verlobt. Warum sich die beiden damals trennten, haben sie in der Öffentlichkeit nie diskutiert, im Gegenteil: Sie sprachen weiterhin in den höchsten Tönen voneinander. Depp verklagt die Muttergesellschaft von "The Sun", News Group Newspapers, sowie den Chefredakteur der Zeitung, Dan Wootton (36), wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018. Darin wurde behauptet, er habe Heard missbraucht. Das für zehn Tage angesetzte Verfahren soll am 23. März beginnen.