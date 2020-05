Star hilft einem Obdachlosen Nach Tod von George Floyd: Video von Denzel Washington geht viral

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis, der am Montag nach einer brutalen Festnahme durch die Polizei im Krankenhaus verstorben ist, hat in den USA für Proteste und teils schwere Ausschreitungen gesorgt. Derzeit kursieren in den Sozialen Medien gleichzeitig Videoclips und Fotos, die den Hollywood-Star Denzel Washington (65) zeigen, der offenbar beruhigend auf einen obdachlosen Mann bei einer Begegnung mit der Polizei von Los Angeles einwirkt. Viele Nutzer loben den selbstlosen Einsatz des Schauspielers.