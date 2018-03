Star-Geiger kommt nicht auf die Beine David Garrett fällt noch mindestens bis April aus

Da dürfte es auch nur ein schwacher Trost für die Klassik-Fans sein, dass viele der geplanten Konzerte unter anderer Besetzung stattfinden werden. So springt für Garrett am 24. März in Frankfurt und am 27. März in Wiesbaden jeweils der australisch-taiwanische Violinist Ray Chen (29) ein, der bereits in den vergangenen Wochen als kurzfristiger Ersatz in die Presche sprang. Die Auftritte mit den Wiener Symphonikern im Wiener Konzerthaus wird dagegen der Österreicher Emmanuel Tjeknavorian (22) übernehmen. Auftritte in Mannheim, Regensburg, Essen und Moskau fallen gänzlich aus, zu möglichen Ersatzterminen kann noch nichts gesagt werden.