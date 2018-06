Star entschuldigte sich bereits Peter Fonda: Heftiger Tweet gegen Trump ruft Geheimdienst auf den Plan

"Es war falsch"

Dass er mit seiner Twitter-Tirade eine Grenze überschritten hat, das habe Fonda inzwischen eingesehen. "Ich habe in Bezug auf die erschütternden Bilder, die ich im Fernsehen sah, etwas über den Präsidenten und seine Familie geschrieben, das hochgradig unangebracht und vulgär war", beginnt seine Entschuldigung laut "The Hollywood Reporter". "Wie viele Amerikaner bewegt und verstört mich die Tatsache, dass Kinder an der Grenze von ihren Familien getrennt werden, aber ich bin zu weit gegangen. Es war falsch und ich hätte es nicht tun sollen. Ich habe es umgehend bereut und entschuldige mich für die Dinge, die ich gesagt habe, in aller Form bei der Familie sowie für den Schmerz, den meine Worte angerichtet haben könnten."