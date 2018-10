Der einstige Liebling der Society ist tief gefallen. Oberstaatsanwältin Anne Leiding bestätigt der AZ das rechtskräftige Urteil: Daniel Fendler wurde wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in sechs tatmehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Außerdem wurde die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt angeordnet.