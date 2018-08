Denn kein anderer Spieler vor ihm feierte in 250 Bundesligaspielen so viele Siege wie Ribéry, der aktuell auf 183 kommt. Dafür muss der 35-Jährige aber natürlich auch eingesetzt werden. Die Chancen stehen jedoch nicht schlecht – zum Liga-Auftakt gegen Hoffenheim durfte er von Beginn an auf der linken Seite ran, nach der schweren Verletzung von Kingsley Coman wurde die Konkurrenzsituation auf den Flügeln zudem etwas entschärft.