Star aus "Vom Winde verweht" Hollywood-Diva Olivia de Havilland im Alter von 104 Jahren gestorben

De Havilland wurde als Tochter britischer Eltern 1916 in Tokio geboren und lebte ab 1919 in Kalifornien. Der österreichische Theaterregisseur Max Reinhardt (1873-1943) entdeckte die 19-Jährige in der Rolle der Hermia von Shakespeares "Sommernachtstraum" im Jahr 1935. Bis 1941 war sie in acht Filmen neben Errol Flynn (1909-1959) zu sehen. 1939 wurde sie für die Darstellung der Melanie Hamilton in der Literaturverfilmung "Vom Winde verweht" mit einer Oscarnominierung als Beste Nebendarstellerin bedacht. 1947 erhielt sie ihren ersten Oscar für ihre Rolle in "To Each His Own" ("Mutterherz"). 1950 erhielt sie einen weiteren Goldjungen als Beste Hauptdarstellerin für "Die Erbin". Zu ihren weiteren Filmerfolgen zählen "Der schwarze Spiegel" (1946) und "Die Schlangengrube" (1948).